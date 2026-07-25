У Києві та інших містах триває десятий день акції на підтримку Федорова

У Києві та низці міст України 25 липня відбулися акції на підтримку Михайла Федорова, якого звільнили з посади міністра оборони, пише Суспільне. Протести тривають десятий день поспіль.
Люди зібрались на мітинги, зокрема, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Дніпрі, Хмельницькому, Черкасах та Миколаєві та інших містах. Учасники акцій тримали в руках картонні таблички, на яких незмінна вимога – повернути Михайлу Федорову посаду міністра оборони України.
Також на заходах прозвучали заклики звільнити з посади міністра у справах ветеранів колишнього голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Контекст
- Акції на підтримку Федорова почалися 16 липня. Частина учасників також вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- 16 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду Сергія Корецького. Водночас парламент не голосував за призначення міністрів оборони та закордонних справ. Подання щодо них мав внести президент. Того ж дня Володимир Зеленський доручив виконувати обов'язки глави Міноборони генералу Євгенію Хмарі.
- 23 липня президент заявив, що пропонував Федорову кілька посад, зокрема посаду віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Федоров відповів, що не погодиться на іншу посаду, окрім посади міністра оборони.
- Ініаціатори акції наголосили, якщо до учасників не дослухаються, то акція стане безстрокова і триватиме доти, доки Федоров знову не очолить Міноборони.