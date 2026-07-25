У Києві та інших містах триває десятий день акції на підтримку Федорова

Вимога учасників акцій залишається та сама – повернути Михайла Федоорова в крісло міністра оборони.

У Києві та низці міст України 25 липня відбулися акції на підтримку Михайла Федорова, якого звільнили з посади міністра оборони, пише Суспільне. Протести тривають десятий день поспіль.

Люди зібрались на мітинги, зокрема, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Дніпрі, Хмельницькому, Черкасах та Миколаєві та інших містах. Учасники акцій тримали в руках картонні таблички, на яких незмінна вимога – повернути Михайлу Федорову посаду міністра оборони України.

Також на заходах прозвучали заклики звільнити з посади міністра у справах ветеранів колишнього голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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