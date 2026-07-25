У Львові скасували виставку оборонних технологій після російського удару по Київщині

У Львові не відбудеться виставка оборонних технологій IRON DEMO 2026, яку планували провести 28-29 серпня. Про рішення скасувати захід повідомили в IRON Cluster.
На такий крок в оборонному кластері пішли після російського балістичного удару по виставці озброєння на Київщині. Окупанти вбили десятеро людей, ще близько сотні зазнали поранень.
В IRON Cluster зазначили, що протягом трьох років усі заходи проводили відповідно до вимог безпеки та після погодження з компетентними органами.
«Сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві. Офіційно оголошуємо, що подія IRON DEMO 2026 28–29 серпня у Львові не відбудеться», – йдеться в оприлюдненому повідомленні.
Організатори також наголосили, що найближчим часом зв'яжуться з партнерами, експонентами та всіма зареєстрованими учасниками.
Контекст
- 24 липня російська армія завдала балістичного удару по Київській області – по місці, де проходила виставка озброєння. Загинули десятеро людей. Ще майже сто осіб отримали поранення.
- За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків (ч. 3 ст. 357 КК).
- За інформацією ОВА, пошкоджено близько 30 приватних будинків та пів сотні транспортних засобів.