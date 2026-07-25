Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові скасували виставку оборонних технологій після російського удару по Київщині

Від проведення заходу 28-29 серпня вирішили відмовитись організатори.

У Львові скасували виставку оборонних технологій після російського удару по Київщині
Виставка оборонних технологій у Львові не відбудеться
Фото: IRON CLUSTER

У Львові не відбудеться виставка оборонних технологій IRON DEMO 2026, яку планували провести 28-29 серпня. Про рішення скасувати захід повідомили в IRON Cluster.

На такий крок в оборонному кластері пішли після російського балістичного удару по виставці озброєння на Київщині. Окупанти вбили десятеро людей, ще близько сотні зазнали поранень.

В IRON Cluster зазначили, що протягом трьох років усі заходи проводили відповідно до вимог безпеки та після погодження з компетентними органами. 

«Сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві. Офіційно оголошуємо, що подія IRON DEMO 2026 28–29 серпня у Львові не відбудеться», – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Організатори також наголосили, що найближчим часом зв'яжуться з партнерами, експонентами та всіма зареєстрованими учасниками.

Контекст

  • 24 липня російська армія завдала балістичного удару по Київській області – по місці, де проходила виставка озброєння. Загинули десятеро людей. Ще майже сто осіб отримали поранення.
  • За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків (ч. 3 ст. 357 КК).
  • За інформацією ОВА, пошкоджено близько 30 приватних будинків та пів сотні транспортних засобів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies