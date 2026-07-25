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Сили спецоперацій підтвердили ураження Тюменського НПЗ за 2000 км від кордону України

На території заводу вирує пожежа.

Сили спецоперацій підтвердили ураження Тюменського НПЗ за 2000 км від кордону України
Фото: Сили спецоперацій

Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу за 2000 км від кордону України.

Про це повідомили у ССО.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. Дрони ССО подолали понад 2 000 кілометрів до цілі… На території заводу вирує пожежа", – йдеться у повідомленні.

Це повторне ураження Тюменського НПЗ ССО ЗСУ. Раніше підприємство було успішно атаковане 20 червня.

За інформацією спецпризначенців, Тюменський НПЗ – один із великих російських нафтопереробних заводів з потужністю переробки до 9 млн тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного палива.

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