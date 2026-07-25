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Російський дрон влучив у приватний будинок на Харківщині, спалахнула пожежа

Дрон атакував будинок у селі Жуків Яр Куп'янського району.

Російський дрон влучив у приватний будинок на Харківщині, спалахнула пожежа
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Уранці російські війська атакували безпілотником приватний житловий будинок у селі Жуків Яр Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару виникла пожежа площею 150 квадратних метрів. 

Про це повідомили у ДСНС України.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків обстрілу були залучені оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів ворожих безпілотників.

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