Російський дрон влучив у приватний будинок на Харківщині, спалахнула пожежа

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Уранці російські війська атакували безпілотником приватний житловий будинок у селі Жуків Яр Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару виникла пожежа площею 150 квадратних метрів.

Про це повідомили у ДСНС України.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків обстрілу були залучені оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів ворожих безпілотників.