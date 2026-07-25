Із 2022 року російські удари пошкодили або знищили 1 054 об’єкти портової інфраструктури, уразили 232 цивільні судна, а також призвели до загибелі або поранення 307 цивільних.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав світову спільноту не піддаватися на хибний наратив, ніби російські удари проти українського морського коридору в Чорному морі спричинені діями Києва в інших місцях.

Як написав Сибіга на соціальній платформі X, це – свідома брехня.

“Кампанія російського терору проти цивільного судноплавства почалася не в липні 2026 року. Від 2022 року Москва систематично атакує українські порти, портову інфраструктуру, аграрний експорт, цивільні судна, їхні екіпажі та зерносховища”, – зазначив він.

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Із 2022 року російські удари пошкодили або знищили 1 054 об’єкти портової інфраструктури, уразили 232 цивільні судна, а також призвели до загибелі або поранення 307 цивільних.

“І все це – без жодних “приводів”, “причин” чи “виправдань” для свого терору”, – додав міністр.

Сибіга наголосив, що український морський коридор є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки.

Від початку його роботи у вересні 2023 року ним перевезли 208,9 млн тонн вантажів, зокрема 123,8 млн тонн зерна, що забезпечує продовольством людей у понад 55 країнах світу. Саме це Росія й намагається знищити.

“Перетворюючи голод на зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей у всьому світі. Такі дії не можуть мати жодного виправдання. Закликаємо міжнародну спільноту до рішучої та єдиної відповіді. Вимагайте від Москви негайно припинити атаки на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще одну Ормузьку протоку”, – наголосив керівник МЗС.