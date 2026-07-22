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​За місяць Росія атакувала на Одещині 28 цивільних суден - два українських та 26 іноземних

В результаті атак загинула 21 людина, 34 дістали поранення. 

​За місяць Росія атакувала на Одещині 28 цивільних суден - два українських та 26 іноземних
Ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

За останній місяць, із 20 червня до 20 липня, армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах "Великої Одеси".

Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба в коментарі "Радіо Свобода"

"Все це – мирні цивільні судна, два українських та 26 іноземних. Переважно використовували ударні дрони. Утім, останніми днями почастішало використання ракет. Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення", – розповіла Верба.

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Останній випадок із найбільшою кількістю загиблих стався 19 липня. Тоді російські військові завдали ракетного удару по торговому судну "Голден лео" (Golden Leo) в Чорному морі біля берегів Одеси, яке йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Судно виходило з одеського порту з вантажем кукурудзи. Одна з ракет поцілила по правому борту надбудови, на судні сталася пожежа.

На борту було 17 членів екіпажу, який складався з громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Унаслідок удару загинули 10 людей – дев’ять членів екіпажу та лоцман. Моряків, які вижили, евакуювали до Одеси.

МЗС Індії викликали російського дипломата після того, як внаслідок удару загинули громадяни Індії. Після цього речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков сказав, що збройні сили РФ "завдають і продовжуватимуть завдавати ударів по тих суднах, які задіяні у перевезенні амуніції, озброєнь тощо для цілей київського режиму".

Lloyd's List – одне з найавторитетніших джерел у світовому судноплавстві – у матеріалі від 16 липня зазначає, що після останніх російських атак судновласники частіше відмовляються заходити до українських чорноморських портів; умови роботи стали найгіршими з часу припинення "зернової угоди" у 2023 році; а також - що зростають фрахтові ставки, страхові витрати та загальна вартість логістики. Кількість доступних суден скорочується, хоча порти продовжують працювати.

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