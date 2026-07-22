За пів року в Україні народилося 73 292 дитини, що вдвічі менше ніж до повномасштабної війни з РФ

Протягом січня - червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період довоєнного, 2021-го року.

Про це з посиланням на дані Міністерства юстиції повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що народжуваність в Україні продовжує падати: у порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати із відповідним періодом напередодні повномасштабної війни, ситуація ще гірша: скорочення аж у два рази.

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Наразі, в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. До порівняння, ще 10 років тому у світ приводили близько 32 тисяч дітей. Хлопчиків народжується трішки більше: 51% проти 49% дівчаток.

Найменше малюків зʼявляється на світ на прифронтових територіях - утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Втім помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах: так, на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині спад сягнув −20%.

За кількістю новонароджених лідирує Київ - там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8 352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце - 6 617 дітей. У топі народжуваності також Дніпропетровщина (5 611) та Одещина (5 450).

Водночас, за 6 місяців зафіксовано 259 853 смерті. Смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у Києві - на 11%, загалом 20 121 випадок за 6 місяців 2026. Втім найбільше смертей, як і завжди, зареєстрували на Дніпропетровщині - 28 386, загалом кожен девʼятий померлий в Україні.

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Статистика життя та смерті цьогоріч істотно погіршилась. В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), Херсонщині - 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині - 1 до 6.

Найбільш оптимістична ситуація склалась на Рівненщині, Волині та Закарпатті - там на 1 новонародженого припадає 2 померлих.

Нагадаємо, що в 2024 році кількість померлих в Україні у 2,8 рази перевищила кількість народжених.