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Аделаіда-Лоредана, Еліот-Тео, Квітка, Миролюб: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у першому півріччі

Поряд із традиційними та популярними іменами зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів. 

Аделаіда-Лоредана, Еліот-Тео, Квітка, Миролюб: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у першому півріччі
Фото: Bonnie Kittle/Unsplash

Міністерство юстиції визначило найпопулярніші чоловічі та жіночі імена, якими найчастіше називали новонароджених дітей у першому півріччі 2026 року. 

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

Найпопулярнішими жіночими іменами були: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва. Хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

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"Ці імена належать до найпоширеніших у більшості регіонів України Наприклад, ім’я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей — від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр входять до списків найпопулярніших у центральних, західних та східних регіонах України. Злата та Мілана особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій популярні у західних областях", - зазначили в Мін'юсті. 

Водночас, поряд із традиційними та популярними іменами зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів — від подвійних та складних комбінацій до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських. 

Серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених, були подвійні імена та іменні комбінації. 

  • Жіночі: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса.
  • Чоловічі: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.

Також дітей називали іноземними та нетиповими для української традиції іменами. 

  • Жіночі: Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер.
  • Чоловічі: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

Імена релігійної та культурної традиції: 

  • Жіночі: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона.
  • Чоловічі: Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.

Історичні та архаїчні імена:

  • Жіночі: Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава.
  • Чоловічі: Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.

Нагадаємо, що в першому півріччі минулого року найпопулярнішими іменами стали Олександр, Марк, Софія та Емілія.  Також дітей називали Люцифер, Космос, Валькірія, Теона. 

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