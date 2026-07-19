Росія завдала авіаудару по Сумах: є поранені та жертва (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці 19 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Попередньо ворог застосував сім КАБів. Унаслідок атаки є постраждалі, триває рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор та промислову зону.

Наразі відомо, що трьох постраждалих госпіталізували.

За оновленою інформацією, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка. Він перебував у власній оселі на момент удару.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває аварійно-рятувальна операція.