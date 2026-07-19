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Росія завдала авіаудару по Сумах: є поранені та жертва (оновлено)

З-під завалів дістали тіло чоловіка.

Росія завдала авіаудару по Сумах: є поранені та жертва (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Вранці 19 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Попередньо ворог застосував сім КАБів. Унаслідок атаки є постраждалі, триває рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор та промислову зону.

Наразі відомо, що трьох постраждалих госпіталізували

За оновленою інформацією, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка. Він перебував у власній оселі на момент удару.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває аварійно-рятувальна операція.

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