Росія завдала авіаудару по Сумах: є поранені та жертва (оновлено)

Вранці 19 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Попередньо ворог застосував сім КАБів. Унаслідок атаки є постраждалі, триває рятувальна операція.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор та промислову зону.
Наразі відомо, що трьох постраждалих госпіталізували.
За оновленою інформацією, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка. Він перебував у власній оселі на момент удару.
На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває аварійно-рятувальна операція.
- Уночі 19 липня Росія атакувала Київ ракетами. Станом на ранок відомо про одного загиблого і 15 поранених.