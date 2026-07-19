Сибіга відреагував на удар РФ по реабілітаційному центру в Сумах: "Росія не має жодних моральних меж"

Окупанти вдарили по одному з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.

наслідки атаки РФ по еабілітаційному центру для дітей в Сумах

Російський удар по Сумах зруйнував одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Глава МЗС Андрій Сибіга засудив атаку та закликав міжнародних партнерів посилити захист українського неба.

Про це очільник МЗС повідомив у соцмережах.

"Росія вкотре продемонструвала, що для неї не існує жодних моральних меж. Коли мішенню стають місця, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, світ не має права звикати до такого зла чи шукати йому виправдання", – заявив Андрій Сибіга.

Міністр також підкреслив, що Україна докладе всіх зусиль, аби Росія понесла відповідальність за свої воєнні злочини.

"Ми ж зробимо все, щоб Росія заплатила за кожен свій злочин. І обов’язково допоможемо цьому Центру відновитися, щоб сюди знову повернулося життя", – наголосив він.