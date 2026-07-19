Сибіга після масованої атаки на Київ закликав до "нищівного тиску" на Росію

"Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб покласти край війні, продовжує вести війну проти мирних людей"

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої атаки Росії на Київ закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву, прискорити постачання систем ППО та не допустити повернення РФ до міжнародного спорту.

Про це глава МЗС України написав у соцмережі X.

Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує тероризувати мирне населення України, уникаючи при цьому реальних кроків до завершення війни.

Реклама

"Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб покласти край війні, продовжує вести війну проти мирних людей", – наголосив міністр.

За словами очільника МЗС, під час нічної атаки Росія застосувала найбільшу кількість балістичних ракет від початку повномасштабного вторгнення – близько 40.

У зв'язку з цим Сибіга закликав союзників України до рішучих дій.

"Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет санкцій ЄС має бути розблоковано негайно", – заявив він.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання домовленостей щодо передачі Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та перехоплювачів.

"Кожен, хто затримує постачання цих життєво важливих засобів захисту, повинен знати, що ціна затримки вимірюється людськими життями", – підкреслив Сибіга.

Окремо він закликав активізувати роботу міжнародної антибалістичної коаліції та розкритикував будь-які спроби повернути Росію до міжнародних спортивних змагань.

"Кров українців на руках спортивних бюрократів, які вживають таких аморальних заходів", – зазначив глава МЗС.

На завершення Сибіга підкреслив, що політика умиротворення не зупинить Кремль.

"Путіна не зупинити за допомогою політики умиротворення. Він ітиме далі й далі, якщо його не зупинити силою саме зараз. Надайте Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію та покласти край війні", – закликав міністр.

Уночі 19 липня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл Києва. Зафіксовано 166 засобів повітряного нападу.