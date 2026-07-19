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Зеленський відреагував на чергову масовану атаку РФ: "Захист від балістики – головний пріоритет зараз"

Президент закликав партнерів посилити підтримку України.

Зеленський відреагував на чергову масовану атаку РФ: "Захист від балістики – головний пріоритет зараз"
наслідки атаки РФ по Києву 19 липня
Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на одну з наймасованіших балістичних атак Росії на Київ і наголосив, що посилення протиповітряної оборони та постачання антибалістичних систем залишаються головним пріоритетом для України.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, у ніч на 19 липня російські війська здійснили одну з найпотужніших балістичних атак на столицю від початку повномасштабної війни.

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"Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня", – наголосив Президент.

Станом на зараз у Києві та області відомо про одного загиблого та 16 поранених. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На трьох локаціях триває ліквідація наслідків обстрілу, до робіт залучено майже 600 рятувальників. Також аварійно-рятувальні роботи проводяться в Одеській області.

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Президент повідомив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Під ворожими атаками опинилися Київ, Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, які забезпечують Україну системами протиповітряної оборони, та наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію.

"Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень", – заявив глава держави.

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