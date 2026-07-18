Сергій Бескрестнов розповів, над чим планує працювати у першу чергу на посаді радника президента. Водночас він зауважив, що військове керівництво має динамічно реагувати на виклики ворога.

Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів, над чим планує працювати у першу чергу на посаді радника президента.

“З усіх актуальних проблем, над якими я планую працювати в першу чергу, я виділяю захист прифронтових зон від локальних повітряних атак. Федоров та наша команда почала опрацьовувати це глобальне питання, але не завершила”, – написав Бескрестнов у Facebok.

Він зазначив, що ворог атакує Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя та всю прифронтову лінію. За його словами, далі все буде тільки гірше.

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Бескрестнов наголосив, що питання захисту є комплексним і має включати в себе дії ЗСУ, НГУ, та місцевої влади.

“Варто зауважити, що деякі регіони вже організували ефективний процес захисту, і цей досвід потрібно масштабувати далі. Тут і РЕР, і РЕБ, і перехоплювачі, і ППО, і МВГ, і оповіщення, і укриття, і сеті. Весь комплекс заходів”, – написав “Флеш”.

Він додав, що військове керівництво має динамічно реагувати на виклики ворога.

"Війна змінюється на очах. І це не перебільшення. Щотижня я бачу нові технічні рішення у ворога. Якщо військове керівництво не буде сучасним і динамічним, не буде реагувати на виклики ворога, ми приречені. Нам потрібна сильна, сучасна, дружня та продуктивна трійка: Міністр оборони — Головнокомандувач — Начальник Генерального штабу. Я вам обіцяю — ви будете вражені тим, що це дасть і на що ми здатні", – написав “Флеш”.