Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів, над чим планує працювати у першу чергу на посаді радника президента.
“З усіх актуальних проблем, над якими я планую працювати в першу чергу, я виділяю захист прифронтових зон від локальних повітряних атак. Федоров та наша команда почала опрацьовувати це глобальне питання, але не завершила”, – написав Бескрестнов у Facebok.
Він зазначив, що ворог атакує Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя та всю прифронтову лінію. За його словами, далі все буде тільки гірше.
Бескрестнов наголосив, що питання захисту є комплексним і має включати в себе дії ЗСУ, НГУ, та місцевої влади.
“Варто зауважити, що деякі регіони вже організували ефективний процес захисту, і цей досвід потрібно масштабувати далі. Тут і РЕР, і РЕБ, і перехоплювачі, і ППО, і МВГ, і оповіщення, і укриття, і сеті. Весь комплекс заходів”, – написав “Флеш”.
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Він додав, що військове керівництво має динамічно реагувати на виклики ворога.
"Війна змінюється на очах. І це не перебільшення. Щотижня я бачу нові технічні рішення у ворога. Якщо військове керівництво не буде сучасним і динамічним, не буде реагувати на виклики ворога, ми приречені. Нам потрібна сильна, сучасна, дружня та продуктивна трійка: Міністр оборони — Головнокомандувач — Начальник Генерального штабу. Я вам обіцяю — ви будете вражені тим, що це дасть і на що ми здатні", – написав “Флеш”.