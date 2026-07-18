ЗМІ: окрім МіГ-29, Україна також хоче в обмін на дрони отримати від Польщі обладнання для ремонту винищувачів

Наразі між Польщею та Україною триває переговорний процес. Раніше українські військові залишилися незадоволеними технічних станом польських винищувачів.

Окрім МіГ-29, Україна також хоче отримати від Польщі додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки в обмін на постачання дронів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у відповідь на запит «Мілітарного».

За інформацією відомства, наразі між Польщею та Україною триває переговорний процес щодо можливої передачі авіаційної техніки для потреб Збройних Сил України. Це підтверджує нещодавню заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про відновлення переговорів.

У міністерстві також повідомили, що, окрім літаків, Збройні Сили України зацікавлені в отриманні додаткового обладнання та апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, а також відповідної ремонтно-експлуатаційної документації.

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Польська сторона, зі свого боку, висловила зацікавленість в отриманні різної номенклатури безпілотних систем українського виробництва в обмін на передачу літаків.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що восени 2025 року представники Збройних Сил України провели технічну інспекцію певної кількості вказаних літаків.

За інформацією польського видання Onet, українські військові оглянули 14 винищувачів і після інспекції залишилися незадоволеними їхнім технічним станом, оскільки перед введенням у стрій літаки потребують ремонту.

Через тривалу відсутність належного обслуговування технічний стан МіГ-29 назвали незадовільним, а особливе занепокоєння фахівців викликав стан шасі.

Проте українська сторона висловила готовність отримати польські винищувачі за умови проведення капітального ремонту та модернізації. Це можна зробити в Польщі на підприємстві WZL-2 у Бидгощі. Ще однією умовою було те, що витрати мала взяти на себе польська сторона.

Для Міністерства національної оборони Польщі ця вимога виявилася неприйнятною, оскільки модернізація пострадянських машин потребувала непередбачених політичним рішенням витрат. Таким чином, переговори тоді зайшли в глухий кут.

У середині липня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МиГ-29, проте витрати на цей проєкт мають взяти на себе українська сторона або країни-партнери.