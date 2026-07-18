Росія атакувала ракетами парк розваг на Одещині, є жертви

Під завалами можуть перебувати люди.

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Росія завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновані рибацькі будинки, пошкоджені легкові авто. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, серед потерпілих є дитина.

«Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція. В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкові автомобілі. Постраждала одна людина. На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється», - додав Кіпер.