У Львові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину.

За попередньою інформацією, 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

За цим фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.

Зі свого боку, Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що за фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку.

Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства.