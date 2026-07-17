Лубінець наголосив, що минув уже понад рік після події, однак, за словами потерпілої, особу, яка завдала їй травм, досі не встановили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що адвокатка, яка у березні 2025 року зазнала побиття у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові, отримала III групу інвалідності та звернулася до Європейського суду з прав людини через відсутність результатів розслідування.

За словами омбудсмена, 15 березня 2025 року адвокатка прибула до Київського районного ТЦК та СП, щоб надати безоплатну правничу допомогу затриманому клієнту. Однак до нього її не допустили, а сама жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень, після чого була госпіталізована. Вона перенесла операцію, тривале лікування та реабілітацію, а згодом їй встановили III групу інвалідності.

Лубінець наголосив, що минув уже понад рік після події, однак, за словами потерпілої, особу, яка завдала їй травм, досі не встановили. Також не були допитані працівники ТЦК, а записи з камер відеоспостереження не надали. Частину необхідних слідчих дій, за його словами, провели лише після втручання суду.

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Омбудсмен додав, що Державне бюро розслідувань відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції через можливе неналежне розслідування цієї справи.

Через відсутність ефективного розслідування адвокатка звернулася до Європейського суду з прав людини.

Лубінець закликав компетентні органи забезпечити принципове та неупереджене розслідування інциденту й наголосив, що право на захист має бути реально гарантованим, а не декларативним.

Також він повідомив, що, за даними Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, у 2025–2026 роках зафіксували 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У низці випадків також повідомлялося про психологічний тиск і погрози мобілізацією.