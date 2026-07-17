Служба безпеки, ДБР та Національна поліція ліквідували сім підпільних каналів збуту бойових засобів ураження та затримано організаторів оборудок.

Як розповіли у СБУ, серед вилученого у ділків – понад 1000 кг вибухових речовин, ударні дрони, гранатомети, автомати Калашникова, зокрема новітні російські – АК-12, арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру.

У Києві «на гарячому» затримали мешканця Миколаївщини, який прибув до столиці продати партію «трофейного» озброєння, незаконно вивезеного із зони бойових дій на східному фронті. Для нелегального зберігання засобів ураження використовував гараж свого знайомого у Краматорську.

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У Харківській та Донецькій областях нейтралізували злочинне угруповання торгівців зброєю. До складу групи входило троє місцевих жителів, які збували озброєння та боєприпаси, що незаконно вивозили з фронтових районів. Також під час обшуків вилучили підготовлені до збуту сотні кілограмів вибухівки та саморобні бомби. Крім цього, знайшли реактивні вогнемети, гранатометні постріли, міни та набої до стрілецької зброї.

На Донеччині затримали командира інженерно-саперної роти, який намагався продати два «списані» гексакоптери, а також знайдені на передовій кулемети та гранатомет типу АГС-17 «Полум’я». Під час обшуків у гаражі, який він орендував для зберігання озброєнь, ще знайшли вибухівку.

Фото: СБУ Знайдена зброя

У Вінницькій області викрили військового, який з лютого 2025 року вважався зниклим безвісти, а сам у цей час намагався організувати нелегальну торгівлю «трофейною» зброєю. Правоохоронці знайшли облаштований схрон, у якому він зберігав автомат АК-74, ручний протитанковий гранатомет, 3 протипіхотні міни, 7 гранат, 5 тротилових шашок і майже 200 грамів пластиду.

Також у регіоні «на гарячому» затримали рецидивіста, який уже п’ять разів відбував покарання за крадіжки та грабіж, а наразі намагався продати зброю, приховано вивезену з фронтових районів сходу України.

На Сумщині викрили мешканця Охтирського району, який хотів підзаробити на продажі засобів ураження, нелегально переправлених з передової. Під час обшуків вилучили кулемет ПКП, понад два десятки бойових гранат, 7 гранатометних пострілів та протипіхотну міну.

У Херсоні затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати автомат АКС-74У зі спорядженим магазином і додатковими набоями калібру 5,45 мм. За матеріалами справи, ця зброя та боєприпаси були вкрадені у період тимчасової окупації обласного центру для подальшого збуту.

Фото: СБУ Знайдена зброя

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманим загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.