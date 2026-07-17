Внаслідок російських обстрілів на ранок є знеструмлення в 5 областях

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Внаслідок російських обстрілів станом на ранок 17 липня є знеструмлення в 5 областях, повідомляє Укренерго.

“Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Також енергетики закликають перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00.