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Вчора унаслідок російських атак у Чернігівській області постраждали пʼятеро людей. Ворог бив по області безпілотниками.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора з самого ранку ворог вдарив «Молніями» по селу Семенівської громади. Пошкоджені будинки й гаражі. У самій Семенівці ввечері через удари FPV-дронами пошкоджена оселя, трактор, господарська будівля.

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Також вчора вдень був удар «Ланцетом» по АЗС у Новгороді-Сіверському.

А увечері відбулася атака «Гераней» по підприємству в Мені. До медиків звернулася 38-річна працівниця підприємства, в неї діагностували легкі травми. Пошкоджена техніка, а також житло. Пожежу вдалося загасити.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Чернігівщині

Росіяни вдарили «Геранями» по великому підприємству в Корюківці. Пошкоджена техніка і склад готової продукції. Через цю атаку постраждали троє людей: дві жінки віком 53 і 55 років та 35-річний чоловік. Усім медики надали допомогу, люди лікуються амбулаторно.

У селі Сновської громади через атаку БпЛА постраждала 50-річна цивільна жінка.

Уночі в селі Чорний Ріг Семенівської громади були прильоти «Гераней» по зерносушильному комплексу. Пошкоджена складська будівля агрофірми.