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У Запорізькій області загинули від обстрілів троє людей. Серед поранених – четверо дітей

Російські війська здійснили по області 853 удари. 

У Запорізькій області загинули від обстрілів троє людей. Серед поранених – четверо дітей
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області унаслідок ударів ворога загинули троє людей. Пʼятеро мешканців поранені, з них – четверо дітей. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, російські війська вбили трьох людей у Запоріжжі, застосувавши по обласному центру три КАБи. Двоє хлопців віком 15 та 17 років поранені внаслідок атаки fpv-дрона на околиці села Григорівка.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 853 удари по 58 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 33 авіаційні удари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Трудовому, Листівці, Дубовому Гаю, Розівці, Барвінівці, Зірниці, Ніженці, Васильковому, Юрківці, Смайлівці, Рибальському, Ясній Поляні, Преображенці, Данилівці, Тимошівці, Широкому, Червоній Криниці, Омельнику, Червоному Яру, Новосолошиному, Новопавлівці, Сонячному та Єгорівці.

551 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Трудове, Біленьке, Розумівку, Канівське, Річне, Новояковлівку, Тернівку, Григорівку, Матвіївку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове та Косівцеве.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці.

267 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Косівцевому.

Надійшло 111 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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