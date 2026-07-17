Сили Оборони вчора ліквідували майже 1400 окупантів, гелікоптер і 4 засоби ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1370 солдатів, по 4 танки та засоби ППО, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 РСЗВ, гелікоптер, 13 НРК, 498 одиниць автотехніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 425 990 солдатів.

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