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Сили Оборони вчора ліквідували майже 1400 окупантів, гелікоптер і 4 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 425 990 солдатів. 

Сили Оборони вчора ліквідували майже 1400 окупантів, гелікоптер і 4 засоби ППО ворога
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1370 солдатів, по 4 танки та засоби ППО, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 РСЗВ, гелікоптер, 13 НРК, 498 одиниць автотехніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб 
  • танків  – 12 148 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 084 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 943 (+7) од.
  • засоби ППО  – 1 496 (+4) од.
  • літаків  – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 354 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.
  • крилаті ракети – 4 909 (+3) од.
  • кораблі / катери  – 34 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од.
  • спеціальна техніка – 4 424 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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