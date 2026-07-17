Росія посилила атаки по Одесі і б'є по ній кожного дня.

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Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по Хаджибейському району в місті, а також по Одеському – в області.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ОВА станом на ранок, кількість поранених зросла до 10, серед них – три дитини.

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Фото: Пресслужба ДСНС

Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.

Фото: Пресслужба ДСНС

Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Станом на ранок відомо, що ушкоджено 11 житлових будинків. На місці працюють комунальні служби та благодійники. Ліквідація наслідків триває.

Серед іншого, пошкоджено релігійну споруду.

В Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО, була пожежа Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.