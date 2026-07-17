Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по Хаджибейському району в місті, а також по Одеському – в області.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ОВА станом на ранок, кількість поранених зросла до 10, серед них – три дитини.
Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.
Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Станом на ранок відомо, що ушкоджено 11 житлових будинків. На місці працюють комунальні служби та благодійники. Ліквідація наслідків триває.
Серед іншого, пошкоджено релігійну споруду.
В Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО, була пожежа Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.
- Рано вранці 16 липня армія Росії знову вдарила по Одесі. Пошкоджено навчальний заклад. Сьогодні в місті день жалоби за трьома вбитими учорашнім ударом людьми.
- Пізніше росіяни атакували обʼєкти цивільної інфраструктури в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали.