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Зросла кількість поранених від удару по Одесі. Загиблих двоє, зокрема жінка, яка гуляла з дітьми (оновлено)

Росія посилила атаки по Одесі і б'є по ній кожного дня. 

Зросла кількість поранених від удару по Одесі. Загиблих двоє, зокрема жінка, яка гуляла з дітьми (оновлено)
Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
Фото: Олег Кіпер в Telegram

Ввечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по Хаджибейському району в місті, а також по Одеському – в області.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Двоє людей загинуло внаслідок атаки. За оновленими даними від ОВА станом на ранок, кількість поранених зросла до 10, серед них – три дитини. 

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Фото: Пресслужба ДСНС

Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.

Фото: Пресслужба ДСНС

Як зазначили в ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Станом на ранок відомо, що ушкоджено 11 житлових будинків. На місці працюють комунальні служби та благодійники. Ліквідація наслідків триває.

Серед іншого, пошкоджено релігійну споруду.

В Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО, була пожежа Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

  • Рано вранці 16 липня армія Росії знову вдарила по Одесі. Пошкоджено навчальний заклад. Сьогодні в місті день жалоби за трьома вбитими учорашнім ударом людьми.
  • Пізніше росіяни атакували обʼєкти цивільної інфраструктури в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали. 
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