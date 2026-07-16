Майже 30 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину

Упродовж дня 16 липня росіяни майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Є постраждалий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Понівечене підприємство. Поранень дістав 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
Противник атакував й Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.
На Синельниківщині росіяни цілили по Миколаївській громаді.
Також ввечері ворог завдав удару по Дніпру. Пошкоджені склади логістичної компанії. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Жительку Павлограда на Дніпропетровщині затримали за підозрою у коригуванні російських ударів по місту. Слідство встановило, що безробітну місцеву жительку завербували через Telegram-канали, де пропонували «швидкий» заробіток.