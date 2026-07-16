Майже 30 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину

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Упродовж дня 16 липня росіяни майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Є постраждалий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Понівечене підприємство. Поранень дістав 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Противник атакував й Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині росіяни цілили по Миколаївській громаді.

Також ввечері ворог завдав удару по Дніпру. Пошкоджені склади логістичної компанії. Інформація щодо постраждалих уточнюється.