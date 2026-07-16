На митному посту "Астей" Закарпатської митниці, що на українсько-угорському кордоні, виявили незадекларовану партію іноземних парфумів вартістю понад 500 тис. гривень.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Вантажний автомобіль прямував в Україну з консолідованим вантажем. Для проходження митного контролю водій подав документи, в яких зазначено, що він везе виключно одяг та аксесуари.
"Втім, під час проведення огляду із вивантаженням товару митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції загальною вагою 52 кг. Серед виявлених товарів - майже 170 упаковок туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, зокрема «Gucci», «Hermès», «Marc-Аntoine BARROIS», «Yves Saint Laurent», «Giorgio Armani» та інші", - йдеться в повідомленні.
На водія склали протокол про порушення митних правил за частиною 2 ст. 471 Митного кодексу. Парфуми вилучили до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законом санкцій.