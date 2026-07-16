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На Закарпатті викрили спробу контрабанди 52 кг брендових парфумів на 500 тисяч гривень

На водія склали протокол, продукцію вилучили. 

На Закарпатті викрили спробу контрабанди 52 кг брендових парфумів на 500 тисяч гривень
Фото: ДМС

На митному посту "Астей" Закарпатської митниці, що на українсько-угорському кордоні, виявили незадекларовану партію іноземних парфумів вартістю понад 500 тис. гривень.

Про це повідомила Державна митна служба України. 

Вантажний автомобіль прямував в Україну з консолідованим вантажем. Для проходження митного контролю водій подав документи, в яких зазначено, що він везе виключно одяг та аксесуари. 

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"Втім, під час проведення огляду із вивантаженням товару митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції загальною вагою 52 кг. Серед виявлених товарів - майже 170 упаковок туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, зокрема «Gucci», «Hermès», «Marc-Аntoine BARROIS», «Yves Saint Laurent», «Giorgio Armani» та інші", - йдеться в повідомленні.

На водія склали протокол про порушення митних правил за частиною 2 ст. 471 Митного кодексу. Парфуми вилучили до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законом санкцій.

Фото: ДМС

Фото: ДМС

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