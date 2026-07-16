Готується клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині, повідомляє СБУ.

Як з’ясувало розслідування, 6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів.

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За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).