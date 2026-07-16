Жительку Павлограда на Дніпропетровщині затримали за підозрою у коригуванні російських ударів по місту

Слідство встановило, що безробітну місцеву жительку завербували через Telegram-канали, де пропонували «швидкий» заробіток.

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області жительку Павлограда, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації для коригування авіаційних, ракетних та дронових ударів по місту й прилеглих районах.

За даними слідства, безробітну місцеву жительку завербували через Telegram-канали, де пропонували «швидкий» заробіток. Після цього вона збирала інформацію про можливі місця дислокації українських військових.

СБУ повідомляє, що жінка обходила місто та його околиці, фіксувала координати об'єктів, які, на її думку, використовували Сили оборони, а також фотографувала будівлі, біля яких помічала військовослужбовців і техніку. Найбільше російську сторону цікавили місця базування підрозділів Національної гвардії, що виконують бойові завдання на східному напрямку.

У спецслужбі зазначили, що викрили підозрювану на початковому етапі її діяльності, задокументували передачу інформації та вжили заходів для убезпечення позицій українських військових.

Жінку затримали за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілька смартфонів, які, за даними слідства, вона використовувала для зв'язку з російськими кураторами.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі.