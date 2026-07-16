Генштаб: вночі Сили оборони успішно відпрацювали по цілях ворога

У ніч на 16 липня 2026 року Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Як зазначено у повідомленні Генштабу, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.
Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Також уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які ворог використовує для військової логістики.
Поцілили і по складу засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», – повідомили у Генштабі.
- Служба безпеки України прозвітувала про ураження морськими дронами «Мамай» танкерів «Louise 1» та «Banda», які входять до складу «тіньового флоту» Росії.