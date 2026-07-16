Вчора на фронті пройшли майже 280 зіткнень, активні бойові дії велися на шести напрямках

Сили оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Розпочалася 1604-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Активні бойові дії велися на шести напрямках.

Про це повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони-камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Реклама

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

Реклама

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у напрямках Вороного, Калинівського та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.