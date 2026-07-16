Росія вдарила балістикою по Києву. Є жертви (оновлено)

У Повітряних Силах повідомили про вісім ракет на Київ.

Близько 00:50 росіяни атакували Київ балістикою. В місті пролунали звуки вибухів.

У Повітряних Силах повідомили про чотири балістичні ракети на Київ, за декілька хвилин росіяни запустили ще 4.

"Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!" - написав очільник МВА Тимур Ткаченко.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі відбулося влучання у складські приміщення, а у Дарницькому уламки впали на нежитлову забудову. Розпочалися пожежі.

Фото: Національна поліція в Facebook Наслідки удару по Києву 16 липня

Станом на ранок відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених у місті, повідомила поліція. Мер наводить вищу кількість потерпілих – за його інформацією, їх шестеро.

«За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків. Ще п’ятеро людей дістали поранення, серед них – 16-річний хлопець. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, автомобілі та складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли після ударів», – розповіли правоохоронці. У Київській міській прокуратурі додали, що травмований син одного із загиблих. У хлопця переломи та травматична ампутація руки.

За інформацією рятувальників, в Дарницькому районі загинули двоє людей і ще двоє поранені. Зокрема й дитина. Горіли адміністративно-складська будівля, поруч припарковані вантажні авто і склад.

У Святошинському районі поранені троє, пошкоджена будівля складу.

Фото: Національна поліція в Facebook Два райони постраждали внаслідок удару по Києву

Фото: Національна поліція в Facebook Російська атака по столиці