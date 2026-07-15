Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Запорізької області, є загиблі

Також окупанти атакували один із районі Запоріжжя.

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Російські окупанти вдарили по одному із районів Запоріжжя, а також критичній інфраструктурі області. Є жертви.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вдарив по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено будинки у приватному секторі", – ідеться у повідомленні.

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Також ворог вдарив по критичній інфраструктурі Запорізької області.

Унаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Як додають у ДСНС України, психологи надали допомогу 15 громадянам, серед яких 5 дітей.

У результаті ударів за однією адресою пошкоджений багатоквартирний житловий будинок та загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та автівки.

За іншою – виникла пожежа на території підприємства.