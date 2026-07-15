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Росіяни знищили понад 30 АЗС у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують полювати на автозаправні станції. 

Росіяни знищили понад 30 АЗС у Запорізькій області
Наслідки російської атаки на АЗС Запоріжжя 9 липня
Фото: Іван Федоров, керівник Запорізької ОВА

На території Запорізької області внаслідок російських атак знищено понад 30 автозаправних станцій.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

“Атаки АЗС - це пріоритет ворога. Більше ніж 30 автозаправних станцій на території області знищено", - сказав він.

Федоров подякував тим, хто захищає АЗС і швидко відновлює роботу. 

"Завдяки спільним зусиллям ми не допустили дефіциту палива на території області й посилюємо безпеку перебування персоналу і клієнтів”, - зазначив він. 

Останнім часом Росія активізувала удари по заправках прикордонних і прифронтових регіонів. Близько 200 АЗС зазнали пошкоджень за останні три місяці. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Росіяни б’ють по АЗС. Як це впливає на ринок і що буде з цінами".

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