За ніч Росія била по трьох районах Дніпропетровської області. Поранено чоловіка в Кривому Розі

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Внаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області поранено одну людину. Росія била по трьох районах дронами і артилерією.

У Кривому Розі, де ворог атакував інфраструктуру, поранень дістав чоловік 53 років. Його госпіталізували в середньому стані, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

В Софіївській громаді Криворізького району пошкоджено будівлю, яка не використовувалася.

«У Криничанській громаді Кам'янського району сталося займання на фермі», – повідомив Ганжа.

Під ударом був і Нікопольський район: райцентр та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та агрофірма.