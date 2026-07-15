За ніч Росія била по трьох районах Дніпропетровської області. Поранено чоловіка в Кривому Розі

Внаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області поранено одну людину. Росія била по трьох районах дронами і артилерією.
У Кривому Розі, де ворог атакував інфраструктуру, поранень дістав чоловік 53 років. Його госпіталізували в середньому стані, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
В Софіївській громаді Криворізького району пошкоджено будівлю, яка не використовувалася.
«У Криничанській громаді Кам'янського району сталося займання на фермі», – повідомив Ганжа.
Під ударом був і Нікопольський район: райцентр та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та агрофірма.
- Вчора протягом дня Росія поранила в Дніпропетровській області вісьмох мешканців, повідомили в ОВА. Ворог близько 50 разів відкривав вогонь по п'яти районах.