Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Посли ЄС знову провалили ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії

Останній шанс встигнути до осені залишається у середу.

Посли ЄС знову провалили ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії
Фото: detector.media

Комітет постійних представників ЄС на засіданні у Брюсселі у вівторок, 14 липня, знову не зміг погодити 21-ий санкційний пакет проти Росії.

Як пише "Європейська правда", за ініціативи ірландського головування дискусії щодо нових обмежень проти агресора тривали близько чотирьох годин. Але компромісу досягнути так і не вдалось.

Тепер посли ЄС зберуться вранці 15 липня, і це буде останній шанс погодити санкції перед літніми канікулами. Водночас окремо від санкційного пакета можуть ухвалити заморозку стелі ціни на російську нафту, адже перегляд, що призвів би до суттєвого підняття максимальної вартості чорного золота, мав би відбутися саме у середу.

За інформацією з Брюсселя, блокувати санкційний пакет продовжують Греція і Австрія. Вони мають застереження в енергетичній та фінансовій сфері. Болгарія та Італія, які раніше мали претензії до списку підсанкційних осіб, зняли їх після внесення змін. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies