Посли ЄС знову провалили ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії

Комітет постійних представників ЄС на засіданні у Брюсселі у вівторок, 14 липня, знову не зміг погодити 21-ий санкційний пакет проти Росії.

Як пише "Європейська правда", за ініціативи ірландського головування дискусії щодо нових обмежень проти агресора тривали близько чотирьох годин. Але компромісу досягнути так і не вдалось.

Тепер посли ЄС зберуться вранці 15 липня, і це буде останній шанс погодити санкції перед літніми канікулами. Водночас окремо від санкційного пакета можуть ухвалити заморозку стелі ціни на російську нафту, адже перегляд, що призвів би до суттєвого підняття максимальної вартості чорного золота, мав би відбутися саме у середу.

За інформацією з Брюсселя, блокувати санкційний пакет продовжують Греція і Австрія. Вони мають застереження в енергетичній та фінансовій сфері. Болгарія та Італія, які раніше мали претензії до списку підсанкційних осіб, зняли їх після внесення змін.