Зеленський після нічного російського обстрілу закликав ухвалити цього тижня 21 санкційний пакет ЄС

Він наголосив, що домовленості з партнерами щодо європейської антибалістики – це те, що дійсно може додати безпеки для людей.

Президент України Володимир Зеленський після нічного російського обстрілу закликав ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС.

Про це він написав у телеграмі.

Глава держави нагадав, що цієї ночі росіяни випустили 135 дронів та 10 ракет різних типів, і більшість – балістика. Через удари на Харківщині поранено сімох людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, АЗС та інфраструктура залізниці. На Чернігівщині поранені троє людей. Росіяни пошкодили житловий будинок і об’єкти енергомережі, і через це тисячі родин залишилися без світла. Зараз тривають ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути людям електропостачання. Пошкоджено багатоквартирний будинок у Запоріжжі.

Балістикою росіяни вдарили по Києву. У столиці пошкоджено 16 об’єктів, зокрема школа та підприємство. Також били по критичній інфраструктурі на Дніпровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині.

«Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій. Всі компоненти – чипи, мікросхеми, товари подвійного призначення – все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено. І наші домовленості з партнерами щодо європейської антибалістики – це те, що дійсно може додати безпеки для наших людей. Треба рухатись разом – кожна компанія і кожна країна мають бути справжніми захисниками життя. Спільних спроможностей достатньо, і разом ми можемо побудувати дійсно надійний захист для України та всієї Європи. Дякую всім, хто допомагає», – написав президент.