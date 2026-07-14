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У Дніпропетровській області через атаки РФ є загиблі та поранені

Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками. 

У Дніпропетровській області через атаки РФ є загиблі та поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Мінрегіон

На Дніпропетровщині російські війська вбили двох людей і поранили чотирьох. Також ворог понівечив локомотив Укрзалізниці. Росія майже 20 разів атакувала чотири райони області дронами. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа та міністерство розвитку громад та територій України. 

На Синельниківщині ворог бив по Синельниковому, Українській та Петропавлівській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені АЗС, приватний будинок, автівки.

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За уточненою інформацією, через учорашню атаку на район загинули дві людини. Окрім 73-річного чоловіка, жертвою став чоловік 55 років. До чотирьох збільшилася кількість постраждалих. Допомога лікарів знадобилася й 25-річному пораненому, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська, Мозолевська громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки і господарська споруда. 

У Кам'янському районі понівечені сільськогосподарське підприємство та інфраструктура, а у Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.

Мінгромад повідомило, що російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару поїзд зупинили, а локомотивну бригаду евакуювали. Тому ніхто не постраждав.

Внаслідок атаки пошкоджений локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби.

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