Ворог вночі атакував Житомирську область. Є пошкодження міської інфраструктури

Вночі 14 липня росіяни атакували північ Житомирської області. Були влучання поблизу житлової забудови, пошкоджено міську інфраструктуру та приватну господарчу будівлю.
Інформації про жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Інші деталі невідомі.
«Завдяки професійним діям рятувальників пожежі на місці влучань вдалося оперативно ліквідувати», – сказав він.
- У ніч на вівторок Росія атакувала різні регіони України, зокрема знову вдарила балістикою по Києву. Також під ударом знову була Одеська область.