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Ворог вночі атакував Житомирську область. Є пошкодження міської інфраструктури

Обійшлося без поранених. 

Ворог вночі атакував Житомирську область. Є пошкодження міської інфраструктури
Виталій Бунечко

Вночі 14 липня росіяни атакували північ Житомирської області. Були влучання поблизу житлової забудови, пошкоджено міську інфраструктуру та приватну господарчу будівлю. 

Інформації про жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Інші деталі невідомі.

«Завдяки професійним діям рятувальників пожежі на місці влучань вдалося оперативно ліквідувати», – сказав він. 

  • У ніч на вівторок Росія атакувала різні регіони України, зокрема знову вдарила балістикою по Києву. Також під ударом знову була Одеська область. 
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