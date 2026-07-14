Ворог вночі атакував Житомирську область. Є пошкодження міської інфраструктури

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вночі 14 липня росіяни атакували північ Житомирської області. Були влучання поблизу житлової забудови, пошкоджено міську інфраструктуру та приватну господарчу будівлю.

Інформації про жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Інші деталі невідомі.

«Завдяки професійним діям рятувальників пожежі на місці влучань вдалося оперативно ліквідувати», – сказав він.