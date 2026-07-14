Вчора російські війська втратили 1120 солдатів і понад 300 авто

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1120 солдатів, 6 танків, бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та систем ППО, 11 НРК, 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 421 810 осіб.

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