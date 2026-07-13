Понад 200 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше - там зафіксували 29 боїв.

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Від початку доби 13 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни здійснили 53 авіаційні удари із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучили для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснили 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців. Противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.

П’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 15 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки противника, 27 укриттів особового складу, три склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог три рази штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.