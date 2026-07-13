Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 200 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше - там зафіксували 29 боїв.

Понад 200 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 13 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни здійснили 53 авіаційні удари із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучили для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснили 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Реклама

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців. Противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.

П’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.

Реклама

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 15 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки противника, 27 укриттів особового складу, три склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське. 

На Оріхівському напрямку ворог три рази штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies