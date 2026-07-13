Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі та забезпечують безпеку на місці проведення робіт.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Вишневому восьму добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники безперервно працюють понад 200 годин.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies