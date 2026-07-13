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У Вишневому восьму добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Піротехніки щодня обстежують території.

У Вишневому восьму добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: Пресслужба ДСНС

У Вишневому восьму добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники безперервно працюють понад 200 годин. 

Про це повідомили в ДСНС України.

Піротехнічні підрозділи ДСНС щодня обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. 

Фото: Пресслужба ДСНС

Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі та забезпечують безпеку на місці проведення робіт.

Фото: Пресслужба ДСНС

  • Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня.
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