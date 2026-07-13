У Вишневому восьму добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники безперервно працюють понад 200 годин.
Про це повідомили в ДСНС України.
Піротехнічні підрозділи ДСНС щодня обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі та забезпечують безпеку на місці проведення робіт.
- Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня.