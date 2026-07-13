Окупанти атакували приватне домоволодіння на Полтавщині: є загибла та поранені

Російські безпілотники атакували приватне домоволодіння та агропідприємство у Миргородському районі Полтавщини. Є загибла людина, двоє поранених.
Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вдень ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння у Миргородському районі. Виникла пожежа господарської будівлі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Попередньо, відомо про трьох травмованих людей. Їм надається уся необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.
Ще один безпілотник атакував територію одного з аграрних підприємств. На даний час інформації про постраждалих не надходило.
Пізніше стало відомо, що у лікарні померла одна людина.
- Російські війська завдали чотирьох авіаударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є постраждалі, зруйновані житлові будинки та виникли пожежі.