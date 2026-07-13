Окупанти атакували приватне домоволодіння на Полтавщині: є загибла та поранені

Також під ударом опинилося агропідприємство.

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Російські безпілотники атакували приватне домоволодіння та агропідприємство у Миргородському районі Полтавщини. Є загибла людина, двоє поранених.

Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння у Миргородському районі. Виникла пожежа господарської будівлі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Попередньо, відомо про трьох травмованих людей. Їм надається уся необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Ще один безпілотник атакував територію одного з аграрних підприємств. На даний час інформації про постраждалих не надходило.

Пізніше стало відомо, що у лікарні померла одна людина.