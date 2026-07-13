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Одеський драмтеатр отримав п'ять протоколів за порушення мовного законодавства

Підставою стала скарга, подана скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло". 

Одеський драмтеатр отримав п'ять протоколів за порушення мовного законодавства
Одеський драмтеатр
Фото: Wikipedia

Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш за результатами перевірки в Одеському обласному академічному драматичному театрі склала п’ять протоколів про адміністративні правопорушення.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмана.

Підставою стала скарга, подана після суспільного резонансу довкола скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло". До скарги були додані аудіозаписи засідання Художньої ради театру та зустрічей із його керівництвом, на яких зафіксовано використання недержавної мови.

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Під час опрацювання матеріалів встановлено, що аудіозаписи містять не лише відомості щодо можливого порушення мовного законодавства, а й висловлювання, які можуть потребувати окремої правової оцінки. 

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У зв'язку з цим мовна омбудсман Олена Івановська направила відповідні матеріали до Служби безпеки. У зверненні зазначено, що окремі висловлювання можуть потребувати перевірки на предмет наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу.

Уповноважена двічі зверталася до театру з вимогою надати пояснення та матеріали, необхідні для проведення перевірки. Однак, театр відмовився надати запитувану інформацію.

За результатами розгляду матеріалів омбудсман склала:

  • протокол щодо виконувачки обов'язків директора - художнього керівника театру за статтею 188-53 Кодексу про адміністративні правопорушення - за невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови;
  • чотири протоколи щодо членів Художньої ради театру за порушення вимог статті 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як відомо, відповідно до статті 12 Закону робочою мовою діяльності підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, зокрема мовою засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, є державна мова. Одеський обласний академічний драматичний театр є комунальним закладом. 

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