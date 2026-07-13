Головне за ніч та ранок понеділка, 13 липня: удари по Запоріжжю, майже 260 боєзіткнень, атака дронів на Москву

Нічна повітряна атака , 257 бойових зіткнень, бої на Покровському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, російський дрон у Молдові, тисячі жертв руйнівних землетрусів у Венесуелі.

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Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого нічною російською атакою будинку в Запоріжжі.

Унаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, зокрема 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 257 зіткнень.

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Найбільше боїв було на Покровському (38), Костянтинівському (24) та Словʼянському (25) напрямках фронту.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1600 солдатів, 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 420 690 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці російська армія атакувала транспортну інфраструктуру Одеси.

Також уражена територія санаторію, зокрема будівля закладу. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє – на території автопарку та ще двоє – на території санаторію.

Російські війська вночі запустили по території України три керовані авіаракети та 134 дрони. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.

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За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Докладніше – в новині.

Уночі 13 липня російську столицю атакували сотні дронів. Московський мер Сєргєй Собянін вранці понеділка повідомив, що з 20:30 ППО регіону збила 350 БпЛА.

Більшість з них, за його словами, нейтралізували на віддалі, 50 – безпосередньо біля Москви. У кількох місцях впали уламки.

Губернатор московського регіону заявив про трьох загиблих і п'ятьох поранених внаслідок падіння уламків. Жертви і троє поранених – це мешканці селища Піонерське. Двоє інших постраждали в Солнечногорську. Є ушкодження будинків також в інших населених пунктах.

OSINT-канал ASTRA повідомив про удар по нафтобазі в Ставропольському краї. Там спалахнула пожежа.

Під час російської атаки на Одеську область 13 липня один із дронів залетів до Молдови. Він упав біля села Копанка і вибухнув, повідомило МЗС країни.

Міністерство назвало це неприпустимим порушенням повітряного простору і черговим підтвердженням того, що агресивна війна Росії проти України становить прямі ризики для регіону. За інформацією МЗС, внаслідок детонації дрона ніхто не постраждав.

Офіційна кількість загиблих внаслідок двох руйнівних землетрусів у Венесуелі зросла до майже 4500 осіб, пише Еuronews, посилаючись на урядові дані.

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Поранені 16 740 осіб, в таборах проживають 19 583 особи. Наразі невідомо, скільки точно зникли безвісти.

24 червня землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів сталися в Каракасі та прибережному штаті Ла-Гуайра, перетворивши цілі багатоповерхові житлові будинки на шари уламків.

Більше інформації – в новині.

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