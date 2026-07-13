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Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого Росією будинку в Запоріжжі

Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, у тому числі хлопець 15 років. 

Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого Росією будинку в Запоріжжі
наслідки удару по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 13 липня, рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого нічною російською атакою будинку в Запоріжжі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

«На жаль, двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі», –  повідомив він. 

Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, зокрема 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні.

  • Упродовж минулої доби російські війська завдавали авіаційних, артилерійських ударів, били із РСЗВ та дронами по Запорізькій області. 
  • Обласний центр ворог атакував дроном близько опівночі. 
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