Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого Росією будинку в Запоріжжі

Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, у тому числі хлопець 15 років.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 13 липня, рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого нічною російською атакою будинку в Запоріжжі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

«На жаль, двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі», – повідомив він.

Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, зокрема 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні.