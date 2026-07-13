Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого Росією будинку в Запоріжжі

Сьогодні, 13 липня, рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів зруйнованого нічною російською атакою будинку в Запоріжжі.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.
«На жаль, двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі», – повідомив він.
Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, зокрема 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні.
- Упродовж минулої доби російські війська завдавали авіаційних, артилерійських ударів, били із РСЗВ та дронами по Запорізькій області.
- Обласний центр ворог атакував дроном близько опівночі.