Протягом доби російська армія обстріляла об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора з самого ранку ворог FPV-дроном вдарив по ліцею в селі Корюківської громади – там пошкоджені вікна.
Удень був удар дроном “Герань” по селу в передмісті Корюківки, там зруйнований дах в оселі. Пожежу на місці влучання загасили.
Унаслідок травмована 63-річна жінка, вона в лікарні під наглядом медиків.
У Семенівці дрон “Молнія” вдарила по подвірʼю, пошкоджений будинок і господарські споруди.
У Новгороді-Сіверському є влучання на території підприємства харчової промисловості. Там пошкоджена автівка.
- Увечері 11 липня російські окупанти атакували Корюківську громаду Чернігівщини. Там загинула людина. Також під обстрілами перебували енергетична та транспортна інфраструктура.