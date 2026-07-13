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Унаслідок обстрілів Чернігівщини постраждала жінка

Пошкоджено будинки та автомобіль.

Унаслідок обстрілів Чернігівщини постраждала жінка
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської ОВА
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом доби російська армія обстріляла об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора з самого ранку ворог FPV-дроном вдарив по ліцею в селі Корюківської громади – там пошкоджені вікна. 

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Удень був удар дроном “Герань” по селу в передмісті Корюківки, там зруйнований дах в оселі. Пожежу на місці влучання загасили. 

Унаслідок травмована 63-річна жінка, вона в лікарні під наглядом медиків. 

У Семенівці дрон “Молнія” вдарила по подвірʼю, пошкоджений будинок і господарські споруди. 

У Новгороді-Сіверському є влучання на території підприємства харчової промисловості. Там пошкоджена автівка.

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