Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
ГоловнаСпорт

Мбаппе проти Меріно. Хто вивів Іспанію і Францію на очне протистояння у півфіналі ЧС-2026

Першу пару півфіналістів чемпіонату світу з футболу 2026 року визначено: Франція та Іспанія. Обидві збірні підходили до змагань у статусі фаворитів, тому їхній прохід не дивує. Але без двох конкретних футболістів жодна з них не зайшла б так далеко. Ідеться про Кіліана Мбаппе і… Мікеля Меріно.

Француз стає суперзброєю, коли м'яч відмовляється летіти у ворота, а іспанець виконує у своїй команді роль «джокера» – людини, яка здатна вийти з лави запасних і перевернути гру. Як Мбаппе і Меріно вивели свої команди у півфінал і чого чекати від очного матчу фаворитів – на LB.ua.

Мбаппе проти Меріно. Хто вивів Іспанію і Францію на очне протистояння у півфіналі ЧС-2026
Кіліан Мбаппе святкує гол
Фото: EPA/UPG

Найкраща версія Кіліана Мбаппе

Капітан збірної Франції прилетів на ЧС-2026 у США у статусі чи не головного невдахи сезону. Попри те, що він став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 25 голами в активі, критика лунала звідусіль. Перша претензія до француза полягає в тому, що він не відпрацьовує в захисті під час матчів за «Реал». Ступінь активності футболіста проти м'яча – на рівні легендарних футбольних «старців» Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Нюанс у тому, що Кіліан на 12 і 14 років молодший за аргентинця і португальця.

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

Реклама

Як тут не згадати персональну бесіду Мбаппе з головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке. Як іспанець не намагався докричатися до на той час лідера французького клубу – усе марно. Аргументи про велич Майкла Джордана і важливість для команди пройшли повз вуха Мбаппе.

Єдиний турнір, на якому Мбаппе віддає все на полі, – це чемпіонат світу. За дві світові першості він встиг забити 12 голів і віддати 2 асисти. Тому в США від втомленого критикою Мбаппе чекали продовження результативності. Та й немає кращої можливості довести всім, хто є хто.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе на тренуванні
Фото: EPA/UPG
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе на тренуванні

І він почав фактично одразу – з дубля у ворота Сенегалу в першому матчі групового етапу ЧС-2026. Загалом Кіліан забив у всіх матчах турніру, окрім гри з Норвегією. Тоді феєрив Усман Дембеле, який відзначився тричі. До чвертьфінального матчу з Марокко Мбаппе підійшов у статусі другого найкращого бомбардира цьогорічного ЧС (7 голів) і в історії турніру загалом (19).

Кіліан Мбаппе забиває в матчі з Марокко
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе забиває в матчі з Марокко

Суперник не з простих – четверта найкраща команда світу за підсумками минулого ЧС. Цікаво, що саме французам марокканці поступилися у півфіналі зимового чемпіонату світу три з половиною роки тому – 0:2. Здавалося, що збірна Марокко намагатиметься взяти реванш за поразку, але занадто вже французи монолітні зараз. 22 удари по воротах проти 5 за 90 хвилин матчу, 3,68 гола за системою xG проти 0,14 за Францією. Французи повністю контролювали хід гри, і здавалося, що для голу не вистачає лише останнього удару. Очевидно, його завдав Кіліан Мбаппе на 60-й хвилині. Француз отримав м'яч на підступах до штрафного майданчика суперників, виконав хибний замах, а потім пробив прямісінько у правий кут воріт – 1:0. Саме це потрібно в найвідповідальніший момент, саме в таких епізодах найкраще видно різницю між просто хорошим футболістом і гравцем екстракласу. За 6 хвилин із пасу Мбаппе перевагу французів подвоїв Усман Дембеле.

Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам спілкуються після матчу
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам спілкуються після матчу

У підсумку збірна Франції втретє поспіль вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Головною причиною надрезультативності збірної на турнірі є Мбаппе. Кіліан уже забив 20 голів в історії турніру, випередив за цим показником колишнього рекордсмена німця Мірослава Клозе (16 голів) і знаходить за один точний удар від Ліонеля Мессі – найкращого бомбардира чемпіонатів світу в історії.Мбаппе доводить, що є винятковим гравцем, а якщо поруч буде правильний тренер, як Дідьє Дешам, то футболіст здатен самотужки вирішувати долю найважчих поєдинків. Згадайте фінал ЧС-2022 проти Аргентини, в якому Кіліан забив хет-трик і випустив кубок чемпіона світу з рук лише за підсумками серії пенальті. Його участь у півфінальному матчі проти Іспанії є ключовою для потенційної перемоги Франції. На заваді може стати хіба Мікель Меріно.

Реклама

Неочікуваний лідер

Найбільшою зіркою сучасної збірної Іспанії, без сумніву, є Ламін Ямаль. 18-річний юнак увірвався в еліту футболу три роки тому ще дитиною і від матчу до матчу доводить, що це не випадковість. Найбільшим досягненням футболіста стала перемога на чемпіонаті Європи 2024 року. У фіналі Ямаль не забивав, зате відзначився красивим голом у півфіналі турніру в матчі проти Франції.

Ламін Ямаль
Фото: EPA/UPG
Ламін Ямаль

Дивовижно, але головним героєм збірної Іспанії на ЧС-2026 став не він. Ламін якісно виступає на турнірі: забив один гол, отримав декілька нагород найкращого футболіста матчу, але не вирішує долі матчів. Ця роль – у Мікеля Меріно, центрального півзахисника «Арсеналу». Його кар'єрний шлях особливий рідкісною як для футболу метаморфозою – з півзахисника у форварда.

Мікель Меріно святкує гол
Фото: EPA/UPG
Мікель Меріно святкує гол

За цей перехід дякувати він повинен Мікелю Артеті. Саме іспанський спеціаліст, тренер «Арсеналу», не з великого бажання спробував Меріно на позиції форварда. Сталося це у сезоні 2024/2025. Тоді іспанець забив 7 голів у 28 матчах за канонірів в Англійській прем'єр-лізі – багато, як для центрального півзахисника. У цьогорічному розіграші АПЛ у нього 4 точні удари в 22 матчах. Тому, ясно, він став корисним для Луїса де ла Фуенте. Тренер збірної Іспанії викликав його на ЧС і вигадав для нього особливу роль – суперзапасного. Пам'ятаєте Оле Гуннара Сульшера з МЮ? Меріно схожий на цього улюбленця сера Алекса Фергюсона.

Гол Меріно Бельгії
Фото: EPA/UPG
Гол Меріно Бельгії

Меріно вийшов на поле на 85-й хвилині матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Португалії і забив переможний гол на першій доданій до основного часу хвилині. Потім закріпив матеріал проти бельгійців у чвертьфіналі. Вийшов з лави запасних на 86-й і вже за дві хвилини забив переможний гол. З такими темпами суперзапасних називатимуть «другими Меріно». «Оригіналу» ж треба готуватися до матчу з Францією у півфіналі турніру. Він точно знадобиться у грі з таким суперником.

Хто переможе?

Реклама

Якщо є на чемпіонаті світу з футболу 2026 року матч, який пропустити було б спортивним злочином, то це саме протистояння Іспанії і Франції. Іспанці – чинні чемпіони Європи, а французи – віцечемпіони світу.

Читайте такожДиктатор Мбаппе і батько Дешам. Чому чемпіоном світу стане Франція

У Франції є Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олісе, а в Іспанії – Ламін Ямаль, Педрі і Родрі. Обидві збірні люблять грати з м'ячем, застосовують високий пресинг і зазвичай не прощають помилок. В останніх двох очних матчах збірні забили на двох 12 голів, і в обох матчах – на чемпіонаті Європи (2:1) і в Лізі націй (5:4) – перемогу святкували саме іспанці.

Ямаль забиває збірній Франції на Євро-2024
Фото: EPA/UPG
Ямаль забиває збірній Франції на Євро-2024

З передматчевих коментарів футболістів зрозуміло, що команди не бояться одна одної й ціляться на фінал.

«Є лише два варіанти: або вона вийде до трьох поспіль фіналів чемпіонату світу, або ми переможемо її тричі поспіль», – у звично зухвалій для себе манері сказав Ямаль перед грою.

Мбаппе в матчі проти Іспанії в Лізі націй 2025 року
Фото: EPA/UPG
Мбаппе в матчі проти Іспанії в Лізі націй 2025 року

Лідер Франції Мбаппе був більш скромним.

«Розслабитися можна лише в одному випадку – виграти чемпіонат світу», – пояснив він.

А що сказав Мікель Меріно? Він своє слово скаже під час матчу.

Півфінальний поєдинок між Іспанією і Францією розпочнеться 14 липня о 22:00 за Києвом. LB.ua проведе текстову трансляцію матчу.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies