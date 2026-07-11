Мбаппе проти Меріно. Хто вивів Іспанію і Францію на очне протистояння у півфіналі ЧС-2026

Француз стає суперзброєю, коли м'яч відмовляється летіти у ворота, а іспанець виконує у своїй команді роль «джокера» – людини, яка здатна вийти з лави запасних і перевернути гру. Як Мбаппе і Меріно вивели свої команди у півфінал і чого чекати від очного матчу фаворитів – на LB.ua.

Першу пару півфіналістів чемпіонату світу з футболу 2026 року визначено: Франція та Іспанія. Обидві збірні підходили до змагань у статусі фаворитів, тому їхній прохід не дивує. Але без двох конкретних футболістів жодна з них не зайшла б так далеко. Ідеться про Кіліана Мбаппе і… Мікеля Меріно.

Найкраща версія Кіліана Мбаппе

Капітан збірної Франції прилетів на ЧС-2026 у США у статусі чи не головного невдахи сезону. Попри те, що він став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 25 голами в активі, критика лунала звідусіль. Перша претензія до француза полягає в тому, що він не відпрацьовує в захисті під час матчів за «Реал». Ступінь активності футболіста проти м'яча – на рівні легендарних футбольних «старців» Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Нюанс у тому, що Кіліан на 12 і 14 років молодший за аргентинця і португальця.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

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Як тут не згадати персональну бесіду Мбаппе з головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке. Як іспанець не намагався докричатися до на той час лідера французького клубу – усе марно. Аргументи про велич Майкла Джордана і важливість для команди пройшли повз вуха Мбаппе.

Єдиний турнір, на якому Мбаппе віддає все на полі, – це чемпіонат світу. За дві світові першості він встиг забити 12 голів і віддати 2 асисти. Тому в США від втомленого критикою Мбаппе чекали продовження результативності. Та й немає кращої можливості довести всім, хто є хто.

Фото: EPA/UPG Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе на тренуванні

І він почав фактично одразу – з дубля у ворота Сенегалу в першому матчі групового етапу ЧС-2026. Загалом Кіліан забив у всіх матчах турніру, окрім гри з Норвегією. Тоді феєрив Усман Дембеле, який відзначився тричі. До чвертьфінального матчу з Марокко Мбаппе підійшов у статусі другого найкращого бомбардира цьогорічного ЧС (7 голів) і в історії турніру загалом (19).

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе забиває в матчі з Марокко

Суперник не з простих – четверта найкраща команда світу за підсумками минулого ЧС. Цікаво, що саме французам марокканці поступилися у півфіналі зимового чемпіонату світу три з половиною роки тому – 0:2. Здавалося, що збірна Марокко намагатиметься взяти реванш за поразку, але занадто вже французи монолітні зараз. 22 удари по воротах проти 5 за 90 хвилин матчу, 3,68 гола за системою xG проти 0,14 за Францією. Французи повністю контролювали хід гри, і здавалося, що для голу не вистачає лише останнього удару. Очевидно, його завдав Кіліан Мбаппе на 60-й хвилині. Француз отримав м'яч на підступах до штрафного майданчика суперників, виконав хибний замах, а потім пробив прямісінько у правий кут воріт – 1:0. Саме це потрібно в найвідповідальніший момент, саме в таких епізодах найкраще видно різницю між просто хорошим футболістом і гравцем екстракласу. За 6 хвилин із пасу Мбаппе перевагу французів подвоїв Усман Дембеле.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам спілкуються після матчу

У підсумку збірна Франції втретє поспіль вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Головною причиною надрезультативності збірної на турнірі є Мбаппе. Кіліан уже забив 20 голів в історії турніру, випередив за цим показником колишнього рекордсмена німця Мірослава Клозе (16 голів) і знаходить за один точний удар від Ліонеля Мессі – найкращого бомбардира чемпіонатів світу в історії.Мбаппе доводить, що є винятковим гравцем, а якщо поруч буде правильний тренер, як Дідьє Дешам, то футболіст здатен самотужки вирішувати долю найважчих поєдинків. Згадайте фінал ЧС-2022 проти Аргентини, в якому Кіліан забив хет-трик і випустив кубок чемпіона світу з рук лише за підсумками серії пенальті. Його участь у півфінальному матчі проти Іспанії є ключовою для потенційної перемоги Франції. На заваді може стати хіба Мікель Меріно.

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Неочікуваний лідер

Найбільшою зіркою сучасної збірної Іспанії, без сумніву, є Ламін Ямаль. 18-річний юнак увірвався в еліту футболу три роки тому ще дитиною і від матчу до матчу доводить, що це не випадковість. Найбільшим досягненням футболіста стала перемога на чемпіонаті Європи 2024 року. У фіналі Ямаль не забивав, зате відзначився красивим голом у півфіналі турніру в матчі проти Франції.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль

Дивовижно, але головним героєм збірної Іспанії на ЧС-2026 став не він. Ламін якісно виступає на турнірі: забив один гол, отримав декілька нагород найкращого футболіста матчу, але не вирішує долі матчів. Ця роль – у Мікеля Меріно, центрального півзахисника «Арсеналу». Його кар'єрний шлях особливий рідкісною як для футболу метаморфозою – з півзахисника у форварда.

Фото: EPA/UPG Мікель Меріно святкує гол

За цей перехід дякувати він повинен Мікелю Артеті. Саме іспанський спеціаліст, тренер «Арсеналу», не з великого бажання спробував Меріно на позиції форварда. Сталося це у сезоні 2024/2025. Тоді іспанець забив 7 голів у 28 матчах за канонірів в Англійській прем'єр-лізі – багато, як для центрального півзахисника. У цьогорічному розіграші АПЛ у нього 4 точні удари в 22 матчах. Тому, ясно, він став корисним для Луїса де ла Фуенте. Тренер збірної Іспанії викликав його на ЧС і вигадав для нього особливу роль – суперзапасного. Пам'ятаєте Оле Гуннара Сульшера з МЮ? Меріно схожий на цього улюбленця сера Алекса Фергюсона.

Фото: EPA/UPG Гол Меріно Бельгії

Меріно вийшов на поле на 85-й хвилині матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Португалії і забив переможний гол на першій доданій до основного часу хвилині. Потім закріпив матеріал проти бельгійців у чвертьфіналі. Вийшов з лави запасних на 86-й і вже за дві хвилини забив переможний гол. З такими темпами суперзапасних називатимуть «другими Меріно». «Оригіналу» ж треба готуватися до матчу з Францією у півфіналі турніру. Він точно знадобиться у грі з таким суперником.

Хто переможе?

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Якщо є на чемпіонаті світу з футболу 2026 року матч, який пропустити було б спортивним злочином, то це саме протистояння Іспанії і Франції. Іспанці – чинні чемпіони Європи, а французи – віцечемпіони світу.

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У Франції є Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олісе, а в Іспанії – Ламін Ямаль, Педрі і Родрі. Обидві збірні люблять грати з м'ячем, застосовують високий пресинг і зазвичай не прощають помилок. В останніх двох очних матчах збірні забили на двох 12 голів, і в обох матчах – на чемпіонаті Європи (2:1) і в Лізі націй (5:4) – перемогу святкували саме іспанці.

Фото: EPA/UPG Ямаль забиває збірній Франції на Євро-2024

З передматчевих коментарів футболістів зрозуміло, що команди не бояться одна одної й ціляться на фінал.

«Є лише два варіанти: або вона вийде до трьох поспіль фіналів чемпіонату світу, або ми переможемо її тричі поспіль», – у звично зухвалій для себе манері сказав Ямаль перед грою.

Фото: EPA/UPG Мбаппе в матчі проти Іспанії в Лізі націй 2025 року

Лідер Франції Мбаппе був більш скромним.

«Розслабитися можна лише в одному випадку – виграти чемпіонат світу», – пояснив він.

А що сказав Мікель Меріно? Він своє слово скаже під час матчу.

Півфінальний поєдинок між Іспанією і Францією розпочнеться 14 липня о 22:00 за Києвом. LB.ua проведе текстову трансляцію матчу.