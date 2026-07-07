Іспанія вибила Португалію і завершила історію Кріштіану Роналду на Мундіалях

Кріштіану Роналду говорив, що чемпіонат світу-2026 буде останнім в його кар'єрі. Момент завершення його особистої історії на Мундіалях настав раніше, ніж він сподівався - вже в 1/8 фіналу.

Поєдинок Португалії з Іспанією видався не феєричним з точки зору голів, але цікавим за створеними нагодами. На двох команди зрештою завдали 25 ударів по воротах, більше і гостріше було в іспанців, але все ніяк не вдавалося забити.

Коли всі вже, здавалося, готувалися до екстратаймів, "Фурія Роха" раптово розрізала оборону португальців, і Меріно, який вийшов на заміну, опинився сам на сам перед голкіпером Коштою. Одного дотику вистачило, щоб забити єдиний м'яч.

0:1 - Португалія їде додому, а Кріштіану Роналду так і не зміг привести свою країну до першого в історії здобутого Кубка світу. Що не перекреслює інші його здобутки.