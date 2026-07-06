Українка Марта Костюк вийшла у чвертьфіналі Вімблдону-2026

У двох сетах вона обіграла американку Ешлін Крюгер.

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Друга "ракетка" України Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу одиночної сітки Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом £64,200,000.

Про це повідомляє Укрінформ.

У поєдинку четвертого раунду (1/8 фіналу) Костюк (№13 WTA) у двох сетах обіграла Ешлін Крюгер (США) - 6:4, 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину 23 хвилини.

У чвертьфіналі Костюк зустрінеться із переможницею протистояння Жасмін Паоліні (Італія, 17) - Александра Еала (Філіппіни, 32).

Вімблдон-2026 проходить у Лондоні і триватиме до 12 липня.