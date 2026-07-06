Бразильці змогли відіграти один м’яч завдяки Неймару, але цього не вистачило, щоб пройти далі.

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Збірна Норвегії здолала команду Бразилії (2:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Першими шанс вийти вперед отримали бразильці, коли Бруно Гімараєш виконував пенальті після фолу на Матеусі Куньї. Однак, футболіст «Ньюкасла» не зміг переграти Нюланда.

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Фото: EPA/UPG Бруно Гімараєш веде м'яч

Упродовж більшої частини матчу обидві команди створили декілька моментів, але забити не вдавалося до 79 хвилини. Тоді Ерлінг Голанд виграв боротьбу в штрафному майданчику суперника і пробив головою без шансів для воротаря бразильців Аліссона.

Фото: EPA/UPG Капітан Норвегії Мартін Едегор спілкується з арбітром

За 11 хвилин той-таки Голанд забив вдруге. Він отримав м’яч біля лівого кута штрафного майданчика суперників і фактично з місця покотив м’яч під праву стійку воріт по діагоналі – 2:0.

Фото: EPA/UPG Голанд б'ється із суперниками

Фото: EPA/UPG Святкування Ерлінга Голанда

Бразильці змогли відіграти один м’яч зусиллями Неймара. Він реалізував пенальті на 10 доданій до основного часу хвилині.

Фото: EPA/UPG Неймар на футбольному полі

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Завдяки дублю Голанд збільшив свій доробок голів на ЧС-2026 до семи. Він ділить першу сходинку найкращих бомбардирів розіграшу з Ліонелем Мессі і Кіліаном Мбаппе.

Фото: EPA/UPG Голанд святкує із партнерами по команді

Норвегія вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Загалом вона вчетверте грає на світовій першості з футболу.

Фото: EPA/UPG Норвежці святкують перемогу

Фото: EPA/UPG Вболівальниці збірної Бразилії

Фото: EPA/UPG Фанат Норвегії на трибунах

У чвертьфіналі змагань норвежці зустрінуться з переможцями пари Мексика – Англія.

Нагадаємо, збірна Франції мінімально перемогла Парагвай в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.