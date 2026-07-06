Збірна Норвегії здолала команду Бразилії (2:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Першими шанс вийти вперед отримали бразильці, коли Бруно Гімараєш виконував пенальті після фолу на Матеусі Куньї. Однак, футболіст «Ньюкасла» не зміг переграти Нюланда.
Упродовж більшої частини матчу обидві команди створили декілька моментів, але забити не вдавалося до 79 хвилини. Тоді Ерлінг Голанд виграв боротьбу в штрафному майданчику суперника і пробив головою без шансів для воротаря бразильців Аліссона.
За 11 хвилин той-таки Голанд забив вдруге. Він отримав м’яч біля лівого кута штрафного майданчика суперників і фактично з місця покотив м’яч під праву стійку воріт по діагоналі – 2:0.
Бразильці змогли відіграти один м’яч зусиллями Неймара. Він реалізував пенальті на 10 доданій до основного часу хвилині.
Завдяки дублю Голанд збільшив свій доробок голів на ЧС-2026 до семи. Він ділить першу сходинку найкращих бомбардирів розіграшу з Ліонелем Мессі і Кіліаном Мбаппе.
Норвегія вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Загалом вона вчетверте грає на світовій першості з футболу.
У чвертьфіналі змагань норвежці зустрінуться з переможцями пари Мексика – Англія.
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Нагадаємо, збірна Франції мінімально перемогла Парагвай в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.