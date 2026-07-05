Збірна Франції перемогла Парагвай (1:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Єдиний гол у матчі з пенальті на 70 хвилині забив Кіліан Мбаппе. Він розвів голкіпера і м’яч по різних кутах, пробивши під праву стійку воріт.
Гол у ворота Парагваю став для капітана збірної Франції сьомим на ЧС-2026 і девʼятнадцятим на чемпіонатах світу загалом.
У чвертьфіналі турніру Франція протистоятиме збірній Марокко.
Читайте такожЗа крок від перемоги над чемпіонами. У чому секрет Кабо-Верде
Нагадаємо, марокканці в своєму матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 розгромили Канаду (3:0).
Востаннє на чемпіонатах світу Марокко і Франція зустрічалися в 2022 році в Катарі. Тоді французи перемогли з рахунком 2:0 і пройшли до фіналу змагань.