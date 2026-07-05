В активі Кіліана сім голів на світовій першості в США, Мексиці та Канаді.

Збірна Франції перемогла Парагвай (1:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиний гол у матчі з пенальті на 70 хвилині забив Кіліан Мбаппе. Він розвів голкіпера і м’яч по різних кутах, пробивши під праву стійку воріт.

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Фото: EPA/UPG Мбаппе під час виконання пенальті

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Гол у ворота Парагваю став для капітана збірної Франції сьомим на ЧС-2026 і девʼятнадцятим на чемпіонатах світу загалом.

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У чвертьфіналі турніру Франція протистоятиме збірній Марокко.

Фото: Графіка LB.ua Турнірна сітка ЧС-2026, 05.07.2026

Нагадаємо, марокканці в своєму матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 розгромили Канаду (3:0).

Востаннє на чемпіонатах світу Марокко і Франція зустрічалися в 2022 році в Катарі. Тоді французи перемогли з рахунком 2:0 і пройшли до фіналу змагань.